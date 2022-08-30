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Bağdat Yeşil Bölge'de çatışmalar sürüyor

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Bağdat Yeşil Bölge'de çatışmalar sürüyor

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de ağır silahlarla yaşanan çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de ağır silahlarla yaşanan çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor.

Yeşil Bölge'de güvenlik güçleri ile Sadr'a bağlı silahlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Milisler RPG-7 tarz silahlarla Yeşil Bölge'ye saldırıyor.

Akşamdan beri silah seslerinin susmadığı Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı sürüyor. Tatil edilen devlet kurumları da çalışmıyor.

Şii dini ve siyasi lider Sadr'ın, milislerine eve dönün çağrısı yapması için arayan siyasi liderlerin telefonuna çıkmadığı iddia ediliyor. Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'den de olaylara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sadr, dün siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu. Sadr'ın destekçisi kızgın gruplar ise bunun üzerine Yeşil Bölge'deki Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Eylemciler buralardan güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla çıkarılmıştı. Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü ise yüzlerce silah dolusu araçlarla Yeşil Bölge çevresine konuşlanarak içerideki askerlerle çatışmalara girmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel

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