Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ve bir miktar parayla yakalanan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 7 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Şüpheli Y.Y (24) yakalandı, adresteki aramalarda 93 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve 15 bin 210 lira ele geçirildi. Şüpheli Y.Y, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ve bir miktar parayla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 7 Mayıs'ta operasyon düzenledi.
Şüpheli Y.Y (24) yakalandı, adresteki aramalarda 93 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve 15 bin 210 lira ele geçirildi.
Şüpheli Y.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.