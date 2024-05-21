Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma başlamadan önce sanık avukatları Bora Kaplan'a, firari gizli tanık Serdar Sertçelik'in telefonuna ait iletişim tespit tutanağı kaydını dinletti.

Mahkeme heyetinin gelmesiyle başlayan duruşmada, mahkeme başkanı, tanık ve müşteki beyanlarına geçmeden önce sanık avukatlarının talepleri aldı. Sanık avukatları, gizli tanık beyanlarının dosya kapsamı dışına alınmasını, ifadesini geri çeken "Ü5W1G8K6L3" adlı gizli tanığın mahkeme salonuna getirilerek dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, taleplere ilişkin ara karar kurmak üzere duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, taleplerinin reddini istedi. Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, gizli tanık ifadelerinin dosyadan çıkarılması ve ifadesini geri çeken "Ü5W1G8K6L3" adlı gizli tanığın dinlenilmesi yönündeki talepleri reddetti.

Haklarında soruşturma yürütülen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler ile Ayhan Bora Kaplan davasının soruşturması aşamasında görev alan kolluk görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesi şeklindeki talepler de yargılamanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildi.

Müştekilerin dinlenilmesiyle devam eden duruşmada, Bora Kaplan tarafından vurulduğu belirtilen ancak iddianamedeki ifadesinde, "Bilmediği kişilerce kendisine ateş edildiğini" söyleyen Serdar Hoşyiğit'in beyanı alındı.

İddianamade müştekiler arasında yer alan Hoşyiğit, spor hocalığı yaptığını, 2018'de bir eğlence mekanında karşılamada çalıştığını belirterek, "Organize şube ekipleri müşteki olarak ifademin dinleneceğini söyledi. İfadeye gittiğimde organize şube memuru, 'Ayhan seni ayağından vurmuş nasıl oldu anlat bakalım?' dedi. Ona da 'Ayhan Bora'nın alakasının olmadığını, başka bir tartışmada yaralandığımı' söyledim. İfademi alan kişi argo tabirlerler kullanarak 'Ayhan çıkamayacak, ikinci bir operasyon yapılacak, o operasyonda seni de alacağım.' dedi. Ben davaya katılmak istemiyorum. Şikayetçi de değilim." dedi.

Duruşmada daha sonra Çankaya'da bir mekanın güvenlik işlerini yapan ve iddianamede müştekiler arasında yer alan Altan Tozar dinlenildi. Levent Erdoğan tarafından "Bora Kaplan'ın selamı var." denilerek vurulduğuna ilişkin beyanı iddianamede yer alan Altan Tozar duruşmada, Levent Erdoğan'la aralarında bir kavga geçtiğini, sanayide vurularak yaralandığını, hastanede polis memurlarının ifadesini aldığı sırada bu olayı Kaplan'ın yaptırdığını söylemesini istediklerini iddia etti.

Tozar, hastanede kendinde olmadığını, baskı altında hissettiği için polis memurlarına Bora Kaplan'ın kendisini vurduğunu kabul ettiğini söyleyerek, "Ayhan abiyi çok severim abimin de arkadaşıdır. Özür de diledim kendisinden. Kimseden şikayetim yok. Davaya katılmak istemiyorum." diye konuştu.

Müşteki beyanlarının ardından tanık beyanlarına geçildi

Tanık olarak dinlenilen Mahfuz Tatar cinayeti görgü tanığı Melis A, Tatar'ın alkollü olduğunu, mekana alınmadığı için kavga çıkardığını söyleyerek, şu beyanda bulundu:

"Mahfuz Tatar küfürler etti, olay çıkardı. Ayhan Bora Kaplan'ı tanımam. Ben sadece eğlence mekanına gelen bir müşteriydim. Ayhan Bora Kaplan'ı basından tanıyorum. Mekandaki otoparkçılar bile Mahfuz Tatar'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ayhan Bora Kaplan, hiç bir şekilde olaya karışmadı. Başka mekana gittik, Tatar ayakta duramıyordu, yere düşüyordu. İki bayan arkadaşım daha vardı, Mahfuz Tatar yanımızda vurulunca hemen kaçtık."

Tanık olarak dinlenilen Gökhan Ö, Semih Arslan'ın intihar ettiği iddia edilen apartmanda bina görevlisi olduğunu, Arslan'ın ölümünün intihar olduğunu bildiğini ifade etti.

Başka suçtan tutuklu bulunduğu için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanan tanık Cemalettin K. ise iddianamede, Bora Kaplan'ın azmettirmesiyle vurulduğu belirtilen müşteki Murat Yanar'ın yaralanmasıyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Murat Yanar'ı, Serdar Sertçelik'in vurduğunu söyleyen Cemalettin K, tüm konuşmalara şahit olduğunu iddia etti. Sertçelik'in, Murat Yanar'ı tek başına vuramayacağını söyleyen tanık, "Abisi Ayhan Bora Kaplan yaptırmıştır. Diğer olaylara hakim değilim sadece duyumlarım var." diye konuştu.

Ayhan Bora Kaplan, mahkeme başkanından izin alarak, tanığa, "Barış Kurt'u görsen tanır mısın? Organize sana müdahale etti mi?" diye sordu. Tanık Cemalettin K, kendisini ifadeye çağıran polislerin, sanıklardan Erkan Yıldırım hakkında şikayetçi olmasını istediklerini, çeşitli vaatlerde bulunduklarını öne sürdü.

Müşteki ve tanık beyanların ardından mahkeme başkanı, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.