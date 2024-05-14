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Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir çiftçi ölü bulundu

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarla sulamaya giden çiftçi Mehmet Çevirgen'in cansız bedeni yol kenarında bulundu. Olayın ardında kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde duruluyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir çiftçi kırsal arazide ölü bulundu.

Savcıllı Mahallesi'nde dün tarla sulamaya giden Mehmet Çevirgen'e (61) ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Çevirgen'in cansız bedenini yol kenarında buldu.

Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Çevirgen'in kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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