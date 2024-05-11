Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Orhan Baş (27) idaresindeki traktör, Dömen Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Baş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baş'ın Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Orhan Baş (27) idaresindeki traktör, Dömen Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Baş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Orhan Baş'ın Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi olduğu öğrenildi.