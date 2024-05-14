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Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucunda Aylin Pekin adlı kadın hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atça Mahallesi'ndeki evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sultanhisar Pekin Aydın Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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