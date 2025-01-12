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Atlar da Kaderle Koşarlar Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Atlar da Kaderle Koşarlar Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Atlar da Kaderle Koşarlar' sergisi, koleksiyoner Kemal Bilal Aydın'ın atlı eserler koleksiyonunu sanatseverlerle tanıştırdı. Sergide önemli sanatçıların eserleri yer alırken, atların kültürel ve tarihi önemine vurgu yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde ve Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Atlar da Kaderle Koşarlar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Koleksiyoner Kemal Bilal Aydın'ın atlı eserler koleksiyonunun yer aldığı sergide, Süleyman Saim Tekcan, İlhami Atalay, Cemal Toy, Dağıstan Çetinkaya, Aygül Okutan, Ali Lei Gong, Mustafa Sönmez, Büşra Yurtseven, Hüseyin Ünlü, Zafer Örs, Anastasiya Chadziy, Levent Karaduman, Mehlika Hilal Kurca ve Engin Korkmaz'ın arasında olduğu önemli sanatçıların eserleri beğeniye sunuluyor.

Atların sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda tarihin ve kültürün önemli bir parçası olduğuna odaklanan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kemal Bilal Aydın, atlara karşı olan ilgisinin çocukluğuna uzandığını söyledi.

Aydın, koleksiyonla ilk kez babasının biriktirdiği pullarla tanıştığını belirterek, "Sonra birçok koleksiyon denemem oldu ama bunlar sürdürülebilir değildi. Bir koleksiyonu sürdürmek için onunla ünsiyet kurmanız gerekiyor. Rahmetli dedem, atla ilgili çok güzel hikayeler anlatırdı ve bu beni çok etkilerdi. At, mistik yönü kuvvetli bir anlama sahip. Sergide eserine yer verdiğimiz bir arkadaşımda gördüğüm at resmiyle birlikte, bu koleksiyonu oluşturmaya karar verdim." dedi.

Resme ilgi duyduğunu ve içinde at olan eserlere karşı özel bir merakının olduğunu dile getiren Aydın, "Koleksiyonu, içinde at olan soyut ve duygunun aktarıldığı eserlere odaklanarak oluşturmaya çalıştım. Henüz yolun başındayım ve bu koleksiyonu mütevazı bir çaba olarak görüyorum. Sergilere gitmek, sanatçılarla ilişki kurmak bu noktada çok önemli. Bu işe ilgisi olan arkadaşlarım bana bu noktada çok yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Aydın, atın Türk kültürü içinde önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"At, dini kitaplar başta olmak üzere, geçmişten bugüne kültürümüzün önemli bir parçası olmuş. At üzerine Kur'an-ı Kerim'de 'yemin' edilmesi bana çok ilginç gelmiştir. Peygamber Efendimiz de at yetiştirilmesini özellikle tavsiye etmiş. Tüm medeniyetlerde atın izini görebiliyorsunuz. At, insanlık tarihine de eş değer bir figürdür ve minyatürden resme, şiirden heykele kadar birçok sanat dalında onun izlerine ve temsillerine rastlamak mümkün."

"At, Türk'ün kanadı olarak kabul edilir"

Sergide eseri yer alan hattat Levent Karaduman ise atın geçmişten bugüne sembolik ve imgesel bir değere sahip olduğunu vurgulayarak, "At, Türk'ün kanadı olarak kabul edilir. At, son derece asil bir canlıdır, asalet ve sadakat duygularıyla birlikte anılır. Bundan dolayı da bizim kültür ve sanatımızda önemli bir yer teşkil etmiştir. Kemal Bey de çok önemli değeri haiz olan atla ilgili eserleri bir araya getirerek önemli bir işe imza atmış oldu." diye konuştu.

Atların insanda bulunan negatif duyguların giderilmesine yardımcı olduğunu söyleyen Karaduman, "Ben bir atın üzerindeyken, onunla birlikte koştuğum zaman bambaşka bir duyguya bürünüyorum. Kendi sanatımı tasarlar ve icra ederken de benzeri bir halde oluyorum. Hem ata binerken hem de resim yaparken dünyadan soyutlanırım. Bu anlamda her iki durum da özgür olduğumu düşündüğüm ve hissettiğim anlardır." ifadelerini kullandı.

Küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın üstlendiği sergi, Rami Kütüphanesi Salon F1'de 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.???????

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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