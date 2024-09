At Sevgisi Temalı Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "At, At Yarışı ve At Sevgisi" temalı resim yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Seçici kurulunda TJK yetkilileriyle akademisyen ve ressamların yer aldığı yarışmaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Elazığ ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerden sanatçılar katıldı.

Değerlendirilen eserler arasından, Salih Çakar'ın "Bir Tutam Anadolu" çalışması birincilik, Erman Gürcüm'ün "Küheylan" eseri ikincilik, Güldane Araz Ay'ın "Sırlı Koşu" eseri ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Duru Bozkurt'un resmettiği "Çoğullama" ve Derya Yılmaz'a ait "Zamanın İzleri" eserlerinin mansiyon ödülü aldığı törende, yarışmaya katılan 40 eser de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bütün hipodromlarda sergilenecek

Ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, yarışmaya 514 eserin katıldığını belirterek, "Türkiye Jokey Kulübü çeşitli sosyal projelerde yer almaktadır. Bir tanesi de 12 yıldır devam ettiğimiz bu resim yarışmasıdır." dedi.

Yarışma ile hem sanatçılara destek vermeyi hem de at sevgisini insanlara aşılamayı hedeflediklerini dile getiren Gülerce, "Gelecekte de bu gibi projeler kulübümüzde daha fazla yer alacak. Bunun için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Gülerce, at sevgisini daha büyük kitlelere taşımayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu sergi Diyarbakır'dan başlayarak diğer 10 hipodromumuzda da sergilenecek. Tüm hipodromlarımızda bu eserleri sergileyerek büyük bir kitleye ulaşsın istiyoruz." ifadesini kullandı.

"At, kültürümüzün vazgeçilmez parçalarından biri"

Ödül kazanan Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldane Araz Ay da yarışmaya içindeki at sevgisinin renklerle ve coşkuyla ortaya çıkmasına fırsat verdiği için katıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Eserim bir ödülle taçlandırıldı, bu da benim için mutluluk kaynağı oldu. Türk geleneklerinde at çok önemlidir. Geçmişte de günümüzde de at, kültürümüzün vazgeçilmez parçalarından bir tanesidir. Atla sevgi bağını, bütünleşmeyi yaşayan bir jokeyin resmini, onun gözünden yapmak istedim."

Ata binmeyi çok sevdiğini anlatan Ay, "Hissettiğim heyecan ve duyguyla bu resim oluştu. Yarışmaya teslim ettiğimde de içim rahatladı. Süreç çok adaletli oldu, jüri üyelerimiz çok seçkin ve değerli kişilerden oluşuyor. Sergiye baktığımızda eserlerin titizlikle seçildiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Ay, atların doğada kendi kendine yaşayabilen, aynı zamanda evcilleştirildiği düşünülen ve insanlarla yaşamaya devam eden hayvanlar olduğunu ifade ederek, "At güvenmek ister, insan da güvenmek ister. İnsan ve at birbirlerine güvendikleri ve iletişimi sağladıkları zaman bir uyum içerisinde hareket etmeye başlar. Bu güvenle başlayan uyum ve örüntü bir bağ ve ahenk oluşturur. Sergide de bu bağı hissetmiş sanatçı arkadaşlarımızın eserleri ziyaretçilere sunuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 5 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.