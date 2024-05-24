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Artvin'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Artvin'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöreye özgü yemekler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Artvin mutfağının zenginliği ve coğrafi işaret almış lezzetler tanıtıldı. Vali Cengiz Ünsal, Artvin'in kendine has lezzetlerini Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle geleceğe taşıyarak turizme kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Artvin'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, yöreye özgü yemeklerle coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen hafta çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Milli İrade Meydanı'nda tanıtım programı organize edildi.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda, coğrafi işaretli ürünler Laz böreği, hamsili ekmek, Hatila balı, Arhavi kestane balı, Şavşat ketesi, Borçka demir elması, Puçiko başta olmak üzere yöresel ürünler tanıtıldı.

Programda konuşan Vali Cengiz Ünsal, Anadolu'da bin yıldır hüküm süren Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdıkları zenginliklerin mutfağa da yansıdığını söyledi.

Artvin mutfağının zenginliğini daha ileri taşıma noktasında coğrafi işaret almış lezzetlere ilaveler yapacaklarını belirten Ünsal, "Artvin'imizin kendine has özellikleri bulunan birbirinden lezzetli tatlarını Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle geleceğe taşıyarak turizme kazandırmaya devam edeceğiz. Bu noktada öncülük yapmak için başta hanımefendiler olmak üzere tüm kuruluşlarımıza desteklerimizi en ileri düzeyde sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ünsal ve beraberindeki protokol üyeleri stantları gezerek tanıtımı yapılan yiyecekleri tattı, vatandaşlara ikram etti.

Kaynak: AA / Güncel

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