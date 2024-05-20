Artvin'de evlenen çift, toplu taşıma kullanarak farklılık yarattı

Artvin'de evlenen çift, toplu taşıma kullanımının önemine dikkati çekmek ve farklılık oluşturmak amacıyla düğün törenlerine dolmuşla gitti.

Artvinli Tolgahan Aydemir ile Adanalı Şifa Kabayel, düğünleri için gelin arabası hazırlamak yerine toplu taşımadan yararlanmaya karar verdi.

Gelin ve damatlıklarını giydikten sonra Şehit Dursun Acar Caddesi'ndeki öğretmenevi dolmuş durağına giden Aydemir ve Kabayel, durdurdukları seyir halindeki dolmuşa bindi.

Düğün töreninin yapıldığı salonun önünde dolmuştan inen Aydemir ve Kabayel, kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Tolgahan Aydemir, gazetecilere, toplu taşıma kullanımına dikkati çekmek ve bu özel günleriyle ilgili farklı bir anı edinmek için dolmuşa bindiklerini söyledi.

Eşini görene kadar evlilik konusunda çekinceleri olduğunu dile getiren Aydemir, şöyle konuştu:

"Şifa'yı görünce evlenmeye karar verdim. Düğünümde farklı bir şey olmasını istedim. Bizi gören insanlar çok şaşırdı. Dolmuşu durdurmak için el kaldırdım, dolmuşçu ondan yol istediğimi zannetti. 'Yok abi, biz dolmuşa bineceğiz' deyince şaşırdı. Dolmuşa binerken izin isteyenler oldu. 'Dolmuş kiralık mı?' diye soranlar oldu."

Şifa Kabayel de düğününde böyle bir şey hayal etmediğini belirterek, "Eşimin fikrine sıcak bakmadım. Değişik tepkiler alabileceğimizi düşünüyordum ama çok güzel tepkiler aldık. Çok mutlu olduk. Çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anı yaşadık." dedi.