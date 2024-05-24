Üye Girişi
Haberler

Artvin'de 22 gündür haber alınamayan kişi, Çoruh Nehri'nde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisinde Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, botlarla ulaştıkları cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi. Gögercin'in cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Artvin'de 22 gündür haber alınamayan kişi, Çoruh Nehri'nde ölü bulundu.

Artvin- Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisinde Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, botlarla ulaştıkları cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi.

Gögercin'in cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Ortaköy Otopsi Şavşat Artvin AFAD 3.Sayfa Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title