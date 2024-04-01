Ardahan Belediye Başkanlığını CHP adayı Faruk Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )

Demir'in öz geçmişi

Ardahan'ın Hanak ilçesinde 1963'de doğan Faruk Demir, ilk ve ortaöğrenimini ilçede tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Demir, 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

31 Mart 2019'dan bu yana Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.