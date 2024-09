Antalya'da Motosiklet Sürücülerine 'Kask' Denetimi

ANTALYA'da trafik polisleri, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde motosiklet sürücülerine ve yolcularına yönelik 'kask' denetimi yaptı. Denetime katılan Trafik Şube Müdürü İdris Kan, kask takanlara teşekkür etti.

Antalya'da dün akşam saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Konyaaltı ilçesinde bulunan Akdeniz Bulvarı üzerinde motosikletlilere yönelik 'kask' denetimi yaptı. Birçok motosiklet sürücüsünü durduran ekipler, kask takmayan sürücülere ve yolculara ceza uyguladı. Denetimlere, Trafik Şube Müdürü İdris Kan da katıldı. Müdür Kan, sürücülerin sıklıkla kask taktıklarını ancak motosikletteki yolcuların kask takmadığına değindi.

'EŞİNİZİN, ÇOCUĞUNUZUN CANINI DÜŞÜNÜN'

Ekipler, kendisi kask takan fakat eşi ve çocuğu kask takmayan bir vatandaşı da durdurdu. Trafik Şube Müdürü İdris Kan, vatandaşa "Eşinize kask takmanız lazım, kask hayat kurtarıyor biliyorsunuz. Allah göstermesin bir kaza olsa, darbe alır. Aslında hanımefendi taksa, siz takmasanız daha iyiydi. Eşinizin, çocuğunuzun canını düşünün. O zaman vicdan azabı duyarsınız. 'Onlara kask taktırmadım, ben kask taktım' diye. Siz muhtemelen ceza yememek için kask taktınız. Hanımefendi ve çocuğa taktırmadınız" dedi. Vatandaş ise müdüre eşini acil olarak işten aldığını, aslında kaskları olduğunu ifade etti.

KASK TAKANLARA TEŞEKKÜR

Ekipler tarafından denetimlerde durdurulan motosikletli grubun hepsinin kaskı olduğunu gören Müdür Kan, "Hem sürücü kask takıyor, hem yolcu. Kaskı umarım ceza yememek için takmıyorsunuz. Kendi güvenliğiniz için takın. Bakın yolcu da takıyor. Sizlere bu konuda teşekkür ediyoruz. Özellikle yolcuların kask takmasına dikkat ediyoruz. Antalya'da yüzde 90 oranında sürücülerin kask takma oranı var ama yolcuların takma oranı az. Kendi canını düşünmek için takmak gerekiyor, kazalarda denge kaybında kafanın vurması ölümlere sebebiyet verebiliyor. O yüzden kask her zaman can kurtarıyor. Şu an istediğimiz seviyede değil, yolcuların kask takması. Bunu denetimlerimizle, cezai işlemlerle artıracağız" diye konuştu.

Geç saatlere kadar devam eden denetimlerde, yaklaşık 60 motosikletliye 'kask' takmamaktan 690'ar lira para cezası kesildi.