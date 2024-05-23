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Ankara ve Eskişehir'de Dolu Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Ankara'nın Polatlı ilçesi ile Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi arasında öğleden sonra etkili olan dolu, şehirler arası trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek bir süre dolunun etkisini kaybetmesini bekledi. Yağış sırasında bazı araçların yüzeyinde hasar meydana geldi. Yaklaşık yarım saat etkili olan dolunun ardından devam eden sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi ile Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi arasında öğleden sonra etkili olan dolu, şehirler arası trafikte aksamalara neden oldu.

Yoğun yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek bir süre dolunun etkisini kaybetmesini bekledi. Yağış sırasında bazı araçların yüzeyinde hasar meydana geldi.

Yaklaşık yarım saat etkili olan dolunun ardından devam eden sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Sivrihisar Eskişehir Polatlı Ankara Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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