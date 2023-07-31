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Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde Kazada Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında yapım inşaatı devam eden T8 ana tüneline ait kaçış tünelinde, biriken suyun tahliyesi esnasında meydana gelen kazada bir işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin de yaralandığını duyurdu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında yapım inşaatı devam eden T8 ana tüneline ait kaçış tünelinde, biriken suyun tahliyesi esnasında meydana gelen kazada bir işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin de yaralandığını duyurdu.

TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, 31.07.2023 tarihinde saat 9: 30 sularında, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında yapım inşaatı devam eden T8 ana tüneline ait kaçış tünelinde, biriken suyun tahliyesi esnasında meydana gelen elim kazada yüklenici firma tarafından görevlendirilen bir işçimizin hayatını kaybettiğini, bir işçimizin de yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize ise acil şifalar diliyoruz. Yaşanan talihsiz olayla ile ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

Devlet Demiryolları Ankara İzmir Güncel Haberler

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