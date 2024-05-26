Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Başkentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için uyarıda bulunuldu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.