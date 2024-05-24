Ankara'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankara'nın Çubuk ilçesinde canlı hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor.

Mayıs ayının ilk haftalarına göre fiyatların da gerilediği pazarda küçükbaş kurbanlıklar 7 ila 18 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 55 bin ila 200 bin liradan satışa sunuluyor.

Toptan karkas et kesim fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte hayvan pazarlarına gelen vatandaş sayısı ve kurbanlık satışı da azaldı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü canlı hayvan pazarı sorumlusu veteriner hekim Bekir Kılınç, AA muhabirine, hayvan pazarında küçükbaş kurbanlık kesiminin bayram süresince yapılacağını söyledi.

Kılınç, "Küçükbaş hayvan alanlar belediyemizin kesimhanesinde kesimlerini yaptırabilirler. Kurbana yakın genelde küçükbaş hayvan tercih ediliyor. Bayram günü ve ikinci gün yoğun talep göreceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kurbanlık satışlarının son günlerde azaldığını dile getiren besici Cihan Yılmaz da "Babam 35 yıldır bu işin içerisinde, ben de çocukluktan beri bu işin içindeyim. Daha önceki haftalar satışlar çok iyi gidiyordu ama bu aralar özellikle de son bir haftadır piyasa çok daha durgun." diye konuştu.

Satışların önceki haftalardaki gibi olmadığını vurgulayan besici Yüksel Karakaya da "Kurban havası hiç yok. Herkes piyasanın oturmasını bekliyor." dedi.