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Ankara'da Besiciler ve Kasaplar Yağmur Duasına Çıktı

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Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki besiciler ve kasaplar, kurban keserek yağmur duasına çıktı. Mahalle sakinleri, Dede Tepe'de yapılan dua sonrası kurban etlerinden hazırlanan yemekleri ikram etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki besiciler ve kasaplar, kurban keserek yağmur duasına çıktı.

Çubuk ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki besiciler ve kasaplar, kurban keserek yağmur duasına çıktı.

Gökçedere Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duasına Belediye Başkan Yardımcısı Akif Çiftçi, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle halkının yanı sıra civar köy ve mahallelerden gelenler katıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ilçenin en yüksek tepelerinden biri olan Dede Tepe'ye araçlarıyla ve yürüyerek gelen mahalle sakinleri 4 büyükbaş kurban kesti. Tepede kılınan namaz ve okunan duaların ardından mahalle imamı yağmur duası yaptırdı. Yağmur duasına gelen yaklaşık 2 bin kişiye kurban etlerinden pişirilen "homaça" yemeği ve bulgur pilavı ikram edildi.

Mahallelerinin geçim kaynağının besicilik ve kasaplık olduğunu söyleyen Gökçedere Mahallesi Muhtarı Veli Doğan, "Yaklaşık 25 yıldırı her yıl kesintisiz yağmur duasına çıkarız. Allah kabul etsin, bu sene de rahmetini verdi ve biz şükür için bu programı organize ettik. Bu yıl kar yağmadı, daha çok yağmura ihtiyacımız var. Bu yağan yağmurlar inşallah hububatımızı kurtaracak." diye konuştu.

Yıllardır geleneksel olarak Dedeler mevkisi olarak bilinen tepede yağmur duasına çıktıklarını kaydeden Gökçedere Mahallesi Dernek Başkanı Serdar Arslan'da, "Bu gün yine Allah rızası için yağmur duamıza çıktık. Eskisi gibi kar ve yağmur yağmıyor. Ekili alanlarımız ve otlarımız kurudu. Bu gün 4 tane büyükbaş ve bir tane de koç kestik. Onların etinden hazırladığımız yemeklerimizi de duaya gelen mahallelerimize ikram ettik." ifadesini kullandı.

İç Anadolu'nun son yıllarda kuraklık yaşadığına dikkat çeken mahalle sakinlerinden Cemal Beşer ise, "Cenab-ı Allah yağmur vermediği için yağmur istiyoruz Cenab-ı Allah'tan. Kuraklık olursa ekin olmaz, bağ, bahçe olmaz." şeklinde konuştu.

Buğdayların yeterli yağış olmadığı için fazla büyümediğini dile getiren mahalle sakinlerinden Haydar Arslan ise, "Ekinler büyümedi, yağmur yağmadığı için. Yağmur yağmasaydı ekin alınmayacaktı. Şimdi Allah'a yalvardık ve Allah rahmetini verdi, elhamdülillah." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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