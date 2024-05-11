Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Atakule Challenge Koşusu düzenlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında yarın Ankara'da 400 sporcunun katılımıyla Atakule Challenge Koşusu gerçekleştirilecek. Botanik Park'ta saat 9.00'da başlayacak koşu, Atakule'de tamamlanacak. Organizasyon kapsamında yüzlerce çocuğun ve ailenin katılacağı Çocuk Koşusu da saat 10.15'de aynı yerde düzenlenecek. Bu arada Atakule Çim Teras'ta çocuklar için tasarlanmış eğlence alanları ve canlı DJ performansı, madalya töreni, zumba gibi aktiviteler de yapılacak.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında yarın Ankara'da 400 sporcunun katılımıyla Atakule Challenge Koşusu gerçekleştirilecek.

Botanik Park'ta saat 9.00'da başlayacak koşu, Atakule'de tamamlanacak.

Organizasyon kapsamında yüzlerce çocuğun ve ailenin katılacağı Çocuk Koşusu da saat 10.15'de aynı yerde düzenlenecek.

Bu arada Atakule Çim Teras'ta çocuklar için tasarlanmış eğlence alanları ve canlı DJ performansı, madalya töreni, zumba gibi aktiviteler de yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü Atakule Ankara Çocuk Spor Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü

Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title