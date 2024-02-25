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Ankara Çubuk'ta 33 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafızlığını tamamlayan 33 öğrenci için icazet töreni yapıldı. İlçe Müftülüğüne bağlı kurslarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızlar için Camii Kebir'de düzenlenen törende, caminin imam hatibi Uğur Arslan başta olmak üzere çok sayıda hafız ile icazetlerini alacak öğrenciler Reisül Kurra Mustafa Demirkan gözetiminde Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, bu güzel günü yaşamalarından dolayı Cenabıhak'ka şükrettiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Demirkan'ın hatim duasının ardından protokol üyeleri, hafızlara icazet belgelerini ve çeşitli hediyeler verdi. Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, müftülüler, hafızların aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafızlığını tamamlayan 33 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

İlçe Müftülüğüne bağlı kurslarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızlar için Camii Kebir'de düzenlenen törende, caminin imam hatibi Uğur Arslan başta olmak üzere çok sayıda hafız ile icazetlerini alacak öğrenciler Reisül Kurra Mustafa Demirkan gözetiminde Kur'an-ı Kerim okudu.

İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, bu güzel günü yaşamalarından dolayı Cenabıhak'ka şükrettiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirkan'ın hatim duasının ardından protokol üyeleri, hafızlara icazet belgelerini ve çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, müftülüler, hafızların aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı İbrahim Yılmaz Uğur Arslan Hasan Çınar Ankara Çubuk Eğitim Güncel Haberler

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