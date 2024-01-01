Anadolu Otoyolu ve Karabük'te Yoğun Sis Etkisi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile Karabük kent merkezinde etkili olan sisle görüş mesafesi düştü.

Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları, Küçük Melen ve Yeşilyayla mevkisinde yoğun sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyretti.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun İhsaniye, Çerkez Taşköprü, Çilimli ve Gümüşova geçişlerinde de sis etkisini gösterdi.

Polis ve karayolları ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu.

Karabük kent merkezinde de sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Yoğun siste görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Şehir merkezindeki yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.