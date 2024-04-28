Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Amasya'nın kuzey kesimi, Samsun ve Ordu'nun güney kesimleri ile Tokat çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.