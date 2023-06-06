Amasya'da selde kaybolan Zilal Şahin aranıyor

Amasya'da piknik yapmak için gittiği Kışlacık köyündeki gölet civarında kuvvetli sağanağın peşinden sürüklenen sele kapılarak kaybolan Zilal Şahin'i arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Amasya'da ekipler selde kaybolan Zilal Şahin'i arıyor

AMASYA - Amasya'da piknik yapmak için gittiği Kışlacık köyündeki gölet civarında kuvvetli sağanağın peşinden sürüklenen sele kapılarak kaybolan Zilal Şahin'i arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Serkan Şahin, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi ile birlikte araçlarıyla kuvvetli yağış sonucu oluşan sele kapıldı. Kendi çabalarıyla sağ olarak kurtulan Serkan Şahin'in haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaştı. Ekşi, dün son yolculuğuna uğurlandı. Bir çocuk annesi Zilal Şahin'i ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD, jandarma, Amasya İl Özel İdaresi ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırıldı. Arama çalışmasında çok sayıda iş makinesi de kullanılıyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, gün boyunca arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.