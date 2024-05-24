Üye Girişi
Haberler

Almanya'da Irkçı Şarkı Söyleyenler Tepki Çekti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların ırkçı şarkı sözlerini söylerken kaydedilen görüntülerine siyasetçiler tepki gösterdi.

Almanya'da Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların ırkçı şarkı sözlerini söylerken kaydedilen görüntülerine siyasetçiler tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Portekizli mevkidaşı Luis Montenegro ile düzenlediği basın toplantısında, Sylt'teki bir gece kulübünün açık terasında yapılan kutlamada kaydedilen ve bazı kişilerin "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklinde şarkı söylediği görüntüye ilişkin soruya cevap verdi.

Scholz, görüntüye tepki göstererek "Bu sloganlar iğrençtir ve bunlar kabul edilmez." dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Alman gazetelerine yaptığı açıklamada, hangi nefret dolu iklimin bu tür insanları toplum içinde böylesine ırkçı ifadeler kullanmaya cesaretlendirdiği sorusunun sorulmasını isteyerek, "' Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı' gibi Nazi sloganları atan herkes Almanya için utançtır." diye konuştu.

Faeser, bu ifadelerin normalleşmemesi gerektiğini vurgulayarak, ırkçılara ceza verilmesinin yanında arkadaş çevresinde ve iş yerinde yüksek sesle karşı çıkılmasını talep etti.

Adalet Bakanı Marco Buschmann da Sylt Adası'ndaki olayı kınayarak, "Bu şekilde bağıran herkes tarihten hiçbir şey öğrenmemiş demektir." ifadesini kullandı.

Buschmann, ceza gerektiren ifadelerin sonuçları olması gerektiğini belirterek, "Aynı zamanda ceza hukukunun tek başına tüm toplumsal sorunların çözümü olmadığı da açıktır. Hepimiz her gün anayasanın değerlerine sahip çıkmamız, bunları tanıtmamız gerekiyor." diye konuştu.

Hristiyan Sosyal Demokrat (CSU) Genel Sekreteri Martin Huber ise ırkçı ifadeleri kullananlardan polise teslim olmalarını isteyerek, "Sylt'teki olay şok edici ve tiksindirici." dedi.

Huber, bu tür yabancı düşmanı sloganları söyleyen ve kutlama yapan herkesin yargılanması gerektiğini belirterek, "Bu kadar çok insanın kamuoyu önünde yabancı düşmanlığını ortaya koyması ve kimsenin buna müdahale etmemesi hayret verici." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyadan yayımlanan 14 saniyelik görüntüde, çoğu gençlerden oluşan grup, Gigi D'Agostini'nin "L'amour Toujours" şarkısı eşliğinde dans ederek "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sözlerini söylüyor.

Bir kişi de "Hitler bıyığını" ima etmek için parmaklarını üst dudağına koyuyor ve Hitler selamı veriyor.

Irkçı görüntülere çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi.

Halkı kışkırtma ve anayasaya aykırı semboller kullanmaktan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Almanya Politika Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Bakmadan Geçme

Gaddar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 24-25 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 677. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki!
Şırnak'ta 3 bölge için 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilanı

Şırnak'ta 3 bölge için 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title