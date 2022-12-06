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Almanya, Balkan ülkelerini Rusya yaptırımlarını desteklemeye çağırdı

Güncel Haberler

Almanya, Balkan ülkelerini Rusya yaptırımlarını desteklemeye çağırdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkan ülkelerini, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik politika ve yaptırımlarına uyum sağlamaya çağırdı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkan ülkelerini, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik politika ve yaptırımlarına uyum sağlamaya çağırdı.

Scholz, Tiran'da düzenlenen AB-Batı Balkan Zirvesi sonrası basın toplantısında konuştu.

Rusya'ya karşı ortak bir duruş çağrısında bulunan Scholz, "Pozisyonlarımızı yakınlaştırmalıyız. Yaptırımlar konusunda AB'ye aday ülkelerden AB'nin yaptırım politikasına uyum sağlamalarını bekliyoruz." dedi.

Şansölye Scholz, ülkesinin, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğine verdiği desteği yineledi ancak bu ülkelerden beklentilerini de dile getirdi.

Ülkesinin Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın AB üyelik tekliflerini güçlü şekilde desteklediğine işaret eden Scholz, "İşbirliğini geliştirmek ve Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımını hızlandırmak için her şeyi yapacağız. Bugünkü Tiran Deklarasyonu ile AB genişleme sürecine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Olaf Scholz Almanya Rusya Güncel Haberler

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