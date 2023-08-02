Akşener, 6,5 Aylık Sma Hastası Batu'ya Destek Oldu: "Bütün Vatandaşlarımızı Bu Kampanyaya Destek Olmaya Davet Ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6,5 aylık SMA hastası Batu Demirtaş için toplanan yardım kampanyasına destek oldu. Akşener, “Bütün vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Batu’ya şifalar diliyorum” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6,5 aylık SMA hastası Batu Demirtaş için toplanan yardım kampanyasına destek oldu. Akşener, "Bütün vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Batu'ya şifalar diliyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'da yaşayan 6,5 aylık SMA hastası Batu Demirtaş için yapılan yardım kampanyasına destek çağrısı yaptı. Akşener'in çağrısını İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu Twitter hesabında; "Tekirdağ Çorlu'da yaşayan 6,5 aylık SMA hastası bebeğimiz Yağız Batu'nun çok yavaş ilerleyen kampanyasına can suyu Genel Başkanımız Meral Akşener'den geldi… İYİ ki varsınız… İYİ ki siyasete vicdan kattınız… Haydi Türkiye. Bu çağrıya kulak verirsen… Yağız Batu için hiç değilse bir umut olacak" mesajıyla paylaştı.

Meral Akşener de SMA'lı Batu Demirtaş'a destek çağrısı çağrısı yaptığı videoda şunları söyledi:

"Yağız Batu Demirtaş, Çorlu'da yaşıyor, SMA hastası. Henüz 6,5 aylık, 2 yaşını geçmeden tedavi olması gerekiyor. Ailesi bir kampanya başlattı. Ben de bu kampanyaya 5 bin lira ile destek olmaya çalıştım. Bütün vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Batu'ya şifalar diliyorum."