AK Partili Milletvekili Adayı Çiftçioğlu: En iyi anket sahadır

Ak Parti 2'nci bölge milletvekili adayı Nazif Barış Çiftçioğlu, Kadir Gecesi'nde Eyüp Sultan Cami önünde vatandaşlarla iftar açtı. Saha çalışmalarını değerlendiren Çiftçioğlu, Farklı farklı kanallarda anketler yayınlanıyor. Farklı farklı rakamlar söyleniyor. En iyi anket sahadır" dedi.

Çiftçioğlu, "Aday listeleri açıklandıktan sonra sahada çalışmalarımız başladı. Ben değil tüm vekil adayı arkadaşlarımız sahada. Farklı farklı kanallarda anketler yayınlanıyor. Farklı farklı rakamlar söyleniyor. En iyi anket sahadır. Halkı gezdik, o insanlar biziz biz o insanlarız. Biz bugüne kadar olumsuz bir şey duymadık. Saha gayet güzel gayet olumlu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize olan teveccüh çok fazla" diye konuştu.