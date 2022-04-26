AK Parti'li Karaaslan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında, gönül şehirlerine güzellikler getiren, on bir ayın sultanı ramazana veda etmeye hazırlanırken bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ne erişmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kendilerini bu mübarek zaman dilimine kavuşturan Allah'a hamdeden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ramazan-ı şerifin rahmet, mağfiret ve bereket ikliminde sahur ve iftar sofralarında bir araya geldiğimiz Samsunlu hemşehrilerimizle ve vatandaşlarımızla bu kutlu vakitleri hakkıyla idrak etmenin gayreti içinde olduk. Dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliklerini millet olarak yaşadık. İnancımızda ve kültürümüzde özel bir anlama sahip olan, toplum hayatını düzenleyen değerlerimizin yeniden hatırlanmasının vesilesi bu mübarek gecelerin kalplerimize inşirah getirmesi, sevgi, saygı, yardımlaşma, kardeşlik duygularımızı pekiştirmesi için dua ediyoruz."

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını da kınayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu gecede yapılacak duaların milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzur ve esenliğine vesile olmasını niyaz ediyor, mazlum coğrafyalarda yaşanan zulmün bir an önce sona ermesini diliyoruz. İsrail'in, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve insanlığın kadim şehri Kudüs'e yönelik barbarca tavrını ve mütecaviz eylemlerini şiddetli şekilde kınıyor, Türkiye olarak daima Filistin'in yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. İdrak ve ihya edeceğimiz Leyle-i Kadir'in selametinin aziz milletimizi, mazlum coğrafyaları ve tüm insanlığı kuşatmasını yüce Mevla'mdan niyaz ediyor, sağlık içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmamızı diliyorum."