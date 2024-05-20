Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 20 Mayıs Pazartesi?

Survivor eleme adayları çarşamba akşamı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oldu. Eleme potasında yer alan isimler merak edildi. Peki, Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 20 Mayıs Pazartesi?

DÜN AKŞAM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Yeni takım yarışmacıları olağanüstü bir performans sergiledi. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip, büyük bir avantaj elde ederek ödülün de sahibi oldu. 12-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Merve Aydın, Özgür Tetik, Nagihan Karadere ve son eleme adayı Hilmi Cem İntipe oldu.

İşte adaylar:.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bugünün yarışları henüz sona ermedi.