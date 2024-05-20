Üye Girişi
Haberler

Çorum FK Bodrum 2. maç, rövanş maçı ne zaman

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK ve Bodrumspor, play-off 2. turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Peki, Çorum FK Bodrum 2. maç, rövanş maçı ne zaman

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, Bodrumspor'u konuk ediyor. Çorum FK Bodrum 2. maç, rövanş maçı ne zaman

ÇORUM FK BODRUM 2. MAÇ, RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FKBodrumspor maçı 1-1 devam ediyor.

Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Çorum FK Bodrum 2. maç, rövanş maçı ne zaman

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trendyol Bodrum Çorum Futbol Gündem Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title