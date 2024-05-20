Çorum FK Bodrum 2. maç, rövanş maçı ne zaman
Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK ve Bodrumspor, play-off 2. turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Peki, Çorum FK Bodrum 2. maç, rövanş maçı ne zaman
Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, Bodrumspor'u konuk ediyor. Çorum FK Bodrum 2. maç, rövanş maçı ne zaman
ÇORUM FK BODRUM 2. MAÇ, RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Çorum FKBodrumspor maçı 1-1 devam ediyor.
Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.
Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.