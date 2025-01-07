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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan partilerine katılan yeni üyelerle ilgili açıklama

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan partilerine katılan yeni üyelerle ilgili açıklama
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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen bu aile, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde insanlık adına önemli adımlar atmaya devam edecektir.

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen bu aile, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde insanlık adına önemli adımlar atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Ak Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Başkanlığı, üye kaydında AK Parti il başkanlıkları arasında üst üste 5'inci kez Türkiye lideri oldu.
Geçen yıl 156 bin 824 yeni üye kaydının gerçekleştirildiği AK Parti Ankara İl Başkanlığının üye sayısı 961 bin 729'a ulaştı.
Bu başarı dolayısıyla İl Yönetim Kurulu toplantısında, 25 ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla kutlama gerçekleştirildi.
"Gönüllere dokunarak, samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, teşkilat mensuplarının fedakarlıklarına işaret ederek Ankara teşkilatının üstün gayreti ve azmi sayesinde gönüllere dokunarak, samimiyetle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.
Yeni üyelerin katılımıyla AK Parti ailesini daha da büyütmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özcan, Türkiye Yüzyılı vizyonlarına verdikleri destekten dolayı yeni üyelere teşekkür etti.
Özcan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük başarılara imza attığını ve zorlukları tek tek aşarak ilerlediğini belirterek Türkiye'nin mazlumlara umut olmaya devam edeceğini kaydetti.
Köklü geçmişe sahip, büyük ve güçlü bir aile olduklarını ifade eden Özcan, "Her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen bu aile, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde insanlık adına önemli adımlar atmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla "Güçlü Türkiye" idealini gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Ülkemizi daha ileri noktalara taşıma, kalkınmayı sürdürülebilir kılma ve demokratik standartlarımızı yükseltme hedeflerimiz, Türkiye Yüzyılı'nın temel dayanakları olacaktır. Gelişimin nimetlerini insan odaklı bir yaklaşımla toplumun her kesimine eşit şekilde yansıtmak en büyük önceliğimizdir. Türkiye'nin, sosyal refahı artırarak güçlü bir şekilde büyümesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rehberliğinde, Türkiye'yi bölgesel güç olmanın ötesine taşıyarak küresel bir lider haline getirmek için durmadan çalıştıklarını bildiren Özcan, 2053 ve 2071 hedeflerinin, daha adil, daha kalkınmış ve daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etme yolunda en büyük rehberleri olduğunu belirtti.
Savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'yi küresel bir aktör haline getiren yatırımlarla ilerlemeye devam ettiklerini aktaran Özcan, Türkiye'nin, Karabağ'dan Libya'ya, Somali'den Katar'a kadar geniş bir coğrafyada tarihi adımlar attığını ve stratejik inisiyatifler üstlendiğini, Suriye konusundaki kararlılığının kendi çıkarlarını savunma konusundaki caydırıcılığını ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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