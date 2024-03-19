Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da Sinanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, Suriye uyruklu araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde bir araç durduruldu.
Yapılan kontrolde, Suriye uyruklu araç sürücüsü M.A, gözaltına alındı.
Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.