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Afyonkarahisar'da kamyonun çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, kamyonun çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kamyonun çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.Ç yönetimindeki 03 ADP 444 plakalı kamyon, Ankara Köprülü Kavşağında önünde seyreden İ.S. idaresindeki 03 PT 656 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan H.K. ve S.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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