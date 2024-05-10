Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
Kozan Adana yolu Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kozan Adana yolu Sanayi Sitesi yakınlarında Mehmet Karaoğlan (25) yönetimindeki 01 AUL 161 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Karaoğlan (25) ve motosiklette bulunan Berat Demiryürek (22) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.