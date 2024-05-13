Adana'da trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki kavşakta, H.İ.K. idaresindeki 01 AGN 343 plakalı otomobil ile Y.E. yönetimindeki 01 AOK 186 plakalı kamyonet ve M.A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile S.E, K.E, H.E, E.E, P.E. ve S.Ş.T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.