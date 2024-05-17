Adana'da restoran önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir restoranın önünde oturan müşteri ve bir çalışan silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'nın Kozan ilçesinde restoran önünde oturan müşteri ve bir çalışan silahlı saldırıda yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan restoranın önünde oturan Ö.F.S'ye, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tüfekle ateş edildi.
Saldırıda, Ö.F.S. ve restoran çalışanı A.S. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.