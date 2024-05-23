Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yüksel Y. (48) yönetimindeki 01 RJ 893 plakalı otomobil, Tepecikören Mahallesi'nde karşı yönden gelen Duran K'nin (25) kullandığı 01 R 2711 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emine U. (52) ve Elif A. (70) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.