Adana'da hasta yakını ambulansa saldırdı, 2 sağlık görevlisi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, hasta yakınının saldırdığı ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, hasta yakınının saldırdığı ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekibine, olay yerine geç ulaştığını ileri süren hasta yakını kürekle saldırdı.
Şüphelinin ambulansa kürekle vurması üzerine cam kırıklarından araçtaki iki sağlık görevlisi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Cam kırıklarından yaralanan biri hamile 2 sağlık çalışanı Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.