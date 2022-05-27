Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Velicanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopterle havadan, arazöz ve işçilerle de karadan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Orman Bölge Müdürlüğü, Yangın, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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