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Adana'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı, Zincirleme Kaza Meydana Geldi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin bisikletli çocuğa çarpması ve ardından yaşanan zincirleme kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin bisikletli çocuğa çarpması ve ardından yaşanan zincirleme kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PTT Evleri Kozan Caddesi'nde bisikletli çocuğa, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı.

Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yerinin yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bisikletli çocuğun, yaya geçidinden hızla yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla havada savrulup asfalt zemine düşmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, bu sırada arkadan gelen başka bir otomobilin, manevra yapmasına karşın duramayarak çocuğa hafif çarptıktan sonra, kazaya karışan araca ve park halindeki hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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