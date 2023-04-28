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Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da 'esnaf duası'na katıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da "esnaf duası"na katıldı

Güncel Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da asırlardır sürdürülen esnaf duasına katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da asırlardır sürdürülen esnaf duasına katıldı.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşıların yoğunlukta bulunduğu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki esnafın, asırlardır sürdürdüğü gelenek kapsamında "hayırlı ve bereketli kazanç" için yaptığı duaya iştirak etti.

Esnafla birlikte dua eden Bakan Bozdağ, daha sonra Göncüler Esnaf Başkanlığını ziyaret etti. Bozdağ, esnafla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Bekir Bozdağ Şanlıurfa Güncel Haberler

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