ABD Üniversitesinde Filistin Destekçisi Öğrencilerin Protestosu

NEW ABD'nin Michigan Üniversitesinde yapılan mezuniyet töreni sırasında, Filistin destekçisi öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.

Törende bir grup öğrenci, mezuniyet cübbeleri üzerindeki kefiyelerle Filistin bayrağı açtı, soykırım karşıtı sloganlar atarak sahneye doğru yürüdü.

Polis, Filistin destekçisi öğrencilere müdahale ederek alandan uzaklaştırırken, üniversitenin halkla ilişkiler ofisi, olayda biçbir öğrencinin gözaltına alınmadığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarında tören sırasında İsrail yanlısı bazı öğrencilerin de İsrail bayrağı açtığı görüldü.

CBS News'in haberinde, tören sırasında karşı gruplar tarafından stadyumun üzerinde "İsrail'e yatırımları çekin, Özgür Filistin" ile "İsrail'in yanındayız, Yahudilerin hayatları önemlidir" yazılı afiş taşıyan uçaklar uçuruldu.

Güney California Üniversitesi mezuniyet töreni için polisten yardım istedi

ABD'deki üniversitelerde polis müdahalesi ile Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleri bastırılmaya çalışılırken, mezuniyet törenlerinin yapılacağı üniversite kampüslerindeki gerginlik de devam ediyor.

Güney California Üniversitesi (USC) yetkilileri CNN'e yaptıkları açıklamada, okulun mezuniyet törenine kadar Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisinin kampüste kalacağını belirtti.

Açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılacak USC mezuniyet töreni için, LAPD'den yardım istendiği, daha fazla güvenlik için tören sonuna kadar polislerin kampüs içinde kalacağı kaydedildi.

ABD'deki öğrenci eylemlerinin ilk başlangıç yeri olan New York'taki Columbia Üniversitesi yönetimi de yaklaşık iki hafta süren gösterilere müdahalede bulunması için yardım talebinde bulunduğu New York polisinden, 15 Mayıs'ta yapılacak mezuniyet törenini gerekçe göstererek 17 Mayıs'a kadar kampüste kalmasını istemişti.

Virginia Üniversitesi kampüsünde yasa dışı toplanma uyarısı

Öte yandan Virginia Üniversitesi güvenlik birimi yetkilileri, X hesabından yaptıkları paylaşımda, kampüs içinde yasa dışı toplanma olduğu uyarısında bulunarak, öğrencilerden "söz konusu bölgeden uzak durmaları" çağrısı yaptı.

Çağrı üzerine kampüste polis hareketliliğinin gözlendiği bildirildi.

Kendilerini Gazze için Dayanışma Kampı olarak tanıtan bir grubun yaptığı açıklamada, Virginia Üniversitesi yönetiminin "kampüsü askeri bir alan haline getirdiği" belirtilerek, İsrail ile bağlantılı yatırımların kesilmesi çağrısı yinelenmişti.