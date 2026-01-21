ABD Başkanı Trump: "Grönland Ulusal ve Uluslararası Güvenliğimiz İçin Vazgeçilmez; Güç Kullanmak İstemiyorum"

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, " Grönland'ın stratejik konumunun ABD için hayati olduğunu", Grönland'a yönelik ilginin ekonomik değil, güvenlik temelli olduğunu savundu. "Bu yüzden ABD başkanları, yaklaşık iki yüzyıldır Grönland'ı satın almaya çalışmıştır" diyen Trump, "Güç kullanmak zorunda değilim, güç kullanmak istemiyorum. ABD'nin istediği tek şey, ulusal güvenliğini garanti altına almak" ifadesini kullandı. Trump, Venezuela ile enerji alanında başlatılan iş birliğinin iki ülke için de ekonomik kazanım sağlayacağını belirtti. NATO'nun savunma yükünü adil paylaşmadığını ileri süren Trump, ittifak üyelerinin ABD'ye yeterli katkı sunmadığını ve Washington'un yıllardır Avrupa güvenliğini büyük ölçüde tek başına finanse ettiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, göreve dönüşünün üzerinden geçen bir yılın ardından ABD ekonomisinin "patlama yaşadığını" savundu. Trump, "Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu'na Amerika'dan gerçekten olağanüstü haberlerle geldim. Ekonomimiz hızla büyüyor, yatırımlar rekor seviyede, enflasyon yenildi ve ABD tarihimizin en dramatik ekonomik dönüşümünün ortasında" dedi.

Ekonomik büyümenin beklentilerin üzerinde olduğunu belirten Trump, son üç ayda çekirdek enflasyonun yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleştiğini, dördüncü çeyrek büyümesinin ise yüzde 5,4 olmasının beklendiğini söyledi. Trump, seçimden bu yana borsanın 52 kez rekor kırdığını ifade ederek, bunun emeklilik fonlarına ve bireysel birikimlere yaklaşık 9 trilyon dolar değer kazandırdığını savundu.

"ABD petrol üretimi, günde 730 bin varil arttı"

Trump, şöyle konuştu:

"Yeni yerli petrol ve doğalgaz ruhsatları yüzde 95 azalmıştı. Benzin fiyatlarının neden bu kadar hızlı yükseldiğini merak ediyorlardı. Benzinin galonu, 5 doların üzerine çıktı, bazı yerlerde 7 dolara kadar ulaştı ve 100'den fazla büyük enerji santrali, ne yaptığını hiç bilmeyen beceriksiz insanlar tarafından sert biçimde kapatıldı. Benim liderliğim altında ABD'nin doğal gaz üretimi, açık ara tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD petrol üretimi, günde 730 bin varil arttı."

Venezuela vurgusu

Trump, konuşmasında Venezuela ile enerji alanında yürütülen iş birliğine de değindi. Geçen hafta Venezuela'dan 50 milyon varil petrol satın alındığını açıklayan Trump, şunları söyledi:

"Venezuela uzun yıllar boyunca inanılmaz bir ülkeydi, ancak politikalarıyla kötü bir yola girdi. 20 yıl önce harika bir ülkeydi, şimdi sorunları var; ama biz onlara yardım ediyoruz. Aldığımız o 50 milyon varili onlarla paylaşacağız ve onlar da daha fazla para kazanacak. Zaten uzun süredir ayakta kalıyorlar. Venezuela çok büyük bir başarı yakalayacak. Tüm iş birliği için minnettarız. Biz de çok büyük bir iş birliği sunduk. Saldırı bittiğinde, 'Hadi bir anlaşma yapalım' dediler. Daha fazla insanın bunu yapması gerekir. Ayrıca önümüzdeki altı ayda, son 20 yılda kazandıklarından daha fazla para kazanacaklar. Tüm büyük petrol şirketleri, bizimle birlikte geliyor. Bu inanılmaz. Ülkenin liderliği çok iyi oldu; çok ama çok akıllıca davrandılar."

Trump, bu iş birliğinin her iki ülke için de kazançlı olduğunu belirterek, "Tüm büyük petrol şirketleri bizimle birlikte geliyor. Bu inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

"Benzinin galonu, şu anda birçok eyalette 2,50 doların altında. Çoğu eyalette 2,30 dolar civarında... Yakında ortalama 2 doların altına ineceğiz. Birçok yerde şimdiden daha da düşük; 1,95 dolar. Çok sayıda eyalette 1,99 dolar seviyelerinde. Bunlar, yıllardır kimsenin duymadığı rakamlar... Aslında son yönetimim döneminde de fiyatları bu seviyelere kadar düşürmüştük. Birçok yeni nükleer reaktörün onaylanmasını sağlayan bir kararname imzaladım. Nükleere büyük ağırlık veriyoruz. Riskini ve tehlikesini sevmediğim için eskiden büyük bir destekçisi değildim; ancak nükleer alanda kaydedilen ilerleme inanılmaz ve güvenlik konusundaki gelişmeler olağanüstü. Artık çok güvenli ve uygun fiyatlarla nükleer enerjiye sahibiz. Bu alanda dünyaya liderlik ediyoruz.

Yapay zekada da dünyada açık ara lideriz. Çin'in çok önündeyiz. Sanırım Başkan Xi (Jinping), yaptıklarımıza kısmen bu yüzden saygı duyuyor; çünkü bu devasa binaları inşa eden büyük şirketlerin kendi elektrik kapasitelerini kurmalarına izin verdim. Kendi enerji santrallerini inşa ediyorlar ve bunlar toplandığında, dünyanın herhangi bir ülkesinin yaptığından daha fazla oluyor. Yakın zamanda Wall Street Journal'da bir makale okudum; Çin'in havaya çok büyük miktarda enerji saldığını söylüyordu. Bunu kabul ediyorum. Ama biz de en az o kadar, hatta daha fazlasını üretiyoruz ve buna izin veriyoruz. Bununla gurur duyuyorum; bu benim fikrimdi. 'Bu kadar büyük enerjiyi üretemezsiniz' dediler. Yapay zeka tesislerini beslemek için, ülkedeki mevcut enerji miktarının iki katından fazlasına ihtiyaç vardı. Ben de dedim ki, 'Bunu yapamayız. Eski bir elektrik şebekemiz var.! Sonra bir fikir ortaya attım, ve dedim ki 'Sizler çok zekisiniz, çok paranız var. Bakalım ne yapabileceksiniz. Kendi elektrik üretim tesislerinizi kurabilirsiniz.' Bana baktılar, inanmadılar. İsterseniz gerçeği söyleyeyim, sanırım şu anda odadaki tüm büyük isimler de buna inanmadı. 'Hayır, hayır, yapabilirsiniz' dedim. İki hafta sonra geri geldiler, projeleri vardı, 'Şaka yaptığınızı sanmıştık' dediler."

Grönland : "Ulusal güvenlik meselesi"

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın stratejik önemine dikkat çekerek, ABD'nin bu bölgeyi "ulusal ve uluslararası güvenlik" açısından vazgeçilmez gördüğünü dile getirdi. Adanın ABD, Rusya ve Çin arasında kritik bir konumda bulunduğunu belirterek, Washington'un Grönland'ı "ulusal ve uluslararası güvenlik" açısından vazgeçilmez gördüğünü söyledi.

Trump, geçmişte ABD'nin Grönland'ın savunulması için büyük bedeller ödediğini savunarak, "Bu nedenle ABD devreye girmek zorunda kaldı. Bunu biz yaptık. Bunu yapmanın bizim için bir yükümlülük olduğunu hissettik. Grönland topraklarını tutmak için kendi kuvvetlerimizi gönderdik ve bunu büyük bir bedel ve masrafla yaptık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Grönland'da Danimarka adına askeri varlık oluşturduğunu belirten Trump, "Grönland'da Danimarka için kelimenin tam anlamıyla üsler kurduk. Danimarka için savaştık. Başkası için değil, Danimarka'yı kurtarmak için savaştık" dedi.

Savaşın ardından Grönland'ın Danimarka'ya geri verilmesini eleştiren Trump, "Savaştan sonra Grönland'ı Danimarka'ya geri verdik. Bunu yapmak ne kadar aptalcaydı? Ama yaptık" ifadelerini kullandı.

"Stratejik mesele, mineral değil"

Trump, Grönland'a yönelik ilginin ekonomik değil, güvenlik temelli olduğunu savunarak, "Mesele, bazı insanların söylediği gibi mineraller değil. Evet, çok fazla nadir toprak elementi var ama biz onu stratejik ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik için istiyoruz" diye konuştu. Grönland'ın "neredeyse tamamen ıssız ve savunmasız" bir ada olduğunu ifade eden Trump, "Bu devasa, savunmasız ada, aslında Kuzey Amerika'nın bir parçasıdır. Batı Yarımküre'nin kuzey sınırında yer alır. Bu, bizim bölgemizdir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin yarım küresine yönelik dış tehditleri engelleme politikasının yüzyıllardır sürdüğünü belirten Trump, "Bu yüzden ABD başkanları, yaklaşık iki yüzyıldır Grönland'ı satın almaya çalışmıştır" dedi.

Danimarka'ya savunma eleştirisi

Trump, Danimarka'nın Grönland'ın savunması için yeterli adım atmadığını ileri sürerek, 2019'da açıklanan 200 milyon dolarlık savunma planının büyük ölçüde uygulanmadığını savundu.

"Bu miktarın yüzde birinden bile azını harcadılar. Orada Danimarka'ya dair neredeyse hiçbir iz yok" diyen Trump, ABD'nin bu bölgeyi koruyabilecek ve geliştirebilecek tek ülke olduğunu öne sürdü. Trump, "Bu devasa kara parçasını, bu dev buz kütlesini koruyabilecek, Avrupa için güvenli, bizim için de faydalı hale getirebilecek tek ülke ABD'dir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin geçmişte birçok toprak edindiğini hatırlatan Trump, "Grönland'ın ABD tarafından yeniden satın alınmasını görüşmek üzere acil müzakereler istememin nedeni budur" dedi.

"Güç kullanmak zorunda değilim, güç kullanmak istemiyorum. ABD'nin istediği tek şey, ulusal güvenliğini garanti altına almak" ifadelerini kullanan Trump, dış politikada askeri güç kullanma niyetinde olmadığını da vurguladı.

NATO eleştirisi

Trump, NATO'nun güvenliğine en büyük katkıyı kendisinin sağladığını belirterek, "NATO'ya açık ara en fazla yardımı yapan başkan oldum. Buna rağmen karşılığında hiçbir şey almadık" dedi.

Trump, NATO'nun ABD'ye "adaletsiz davrandığını" savunarak, ittifak üyelerinin savunma harcamalarına yeterince katkı sunmadığını öne sürdü. Göreve gelmeden önce NATO ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini bile savunmaya ayırmadığını belirten Trump, "Ben devreye girdikten sonra bu oranı yüzde 5'e çıkardılar" ifadelerini kullandı.

ABD'nin NATO'yu neredeyse tek başına finanse ettiğini iddia eden Trump, "Biz yüzde 100 oradayız ama onların bizim için aynı şekilde orada olacağından emin değilim" dedi.

"Ukrayna savaşı hiç başlamamalıydı"

Trump, Ukrayna-Rusya savaşının hiç yaşanmaması gerektiğini savunarak, 2020 ABD başkanlık seçimlerinin "hileli" olduğunu ve bu durumun küresel krizlere yol açtığını öne sürdü. Savaşta her ay on binlerce askerin hayatını kaybettiğini söyleyen Trump, "Burası tam anlamıyla bir kan banyosu. Bunu durdurmak istiyorum" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü belirten Trump, iki liderin de anlaşmaya açık olduğunu düşündüğünü ifade etti. Trump ayrıca, "Bugün kendisiyle görüşeceğim. Belki şu anda salondadır. Ama bu savaşın bitmesi gerekiyor. Bu savaş bitmeli. Çok fazla insan gereksiz yere ölüyor. Benim tek ilgilendiğim şey bu" dedi.

Ekonomi ve savunma harcamalarına da değinen Trump, ABD'nin yıllardır dünyayı sübvanse ettiğini savunarak, "Bu dönem sona erdi" dedi. Reçeteli ilaç fiyatlarının "en çok kayrılan ülke" politikasıyla yüzde 90'a varan oranlarda düşeceğini öne süren Trump, gerekirse gümrük vergilerini bir baskı unsuru olarak kullanacağını söyledi.

"ABD artık dünyayı sübvanse etmeyecek"

Trump ayrıca, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut almasını yasaklayan başkanlık kararnamesi imzaladığını belirterek, "Amerika bir kiracılar ülkesi olmayacak" dedi. ABD ekonomisinin yeniden güçlendiğini savunan Trump, enflasyonun düştüğünü, mortgage faizlerinin yüzde 6'nın altına gerilediğini ve ülkenin "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu ifade etti.

Trump, konut piyasasına müdahale edebilecek güce sahip olduğunu ancak bunun mevcut ev sahiplerine zarar verebileceğini belirterek, "İsteseydim piyasayı çok hızlı şekilde ezer, insanları ev almaya yöneltirdim ama bu, halihazırda evi olan pek çok kişiyi mahvederdi. İnsanlara zarar vermeyeceğim" dedi.

Trump, düşük faiz politikasını savunduğunu ancak bunun kontrollü şekilde yapılması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranlarını hak ettiğini söyledi. "Şu an ödediğimizden çok daha düşük faiz ödemeliyiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri olmadan birçok ülke diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı.

İsviçre ile gümrük vergisi gerilimi

Trump, İsviçre ile yaşanan ticaret görüşmelerine değinerek, bu ülkeyle 41 milyar dolarlık ticaret açığı bulunduğunu ve İsviçre ürünlerinin ABD pazarına uzun yıllar vergi ödemeden girdiğini belirtti. Bu nedenle İsviçre ürünlerine yüzde 30 gümrük vergisi uygulanmasını istediğini söyleyen Trump, "Telefonlar susmadı. Herkes aramaya başladı" dedi. İsviçre Başbakanı ile yaptığı görüşmede, ülkenin "küçük" olduğu gerekçesinin öne sürüldüğünü aktaran Trump, bunun üzerine vergi oranını yüzde 39'a çıkardığını ifade etti.

Trump, daha sonra oranı düşürdüğünü ancak İsviçre'nin artık vergi ödediğini belirterek, "İsteseydim yüzde 70 vergi koyardım ama bu ülkeyi ekonomik olarak çökertirdi. Biz ülkelerle çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

"Dünya ABD sayesinde ayakta"

Trump, birçok ülkenin ABD sayesinde ekonomik kazanç elde ettiğini savunarak, "Amerika olmasaydı, İsviçre bugün İsviçre olmazdı. Burada temsil edilen pek çok ülke de olmazdı" dedi. ABD'nin askeri gücüne de değinen Trump, dünyanın karşı karşıya olmadığı birçok tehdidin ABD ordusu ve NATO sayesinde bertaraf edildiğini ifade etti.

Faiz ve büyüme eleştirisi

Trump, geçmişte ABD'den gelen olumlu ekonomik verilerin küresel piyasalarda yükselişe neden olduğunu ancak bugün bunun tersinin yaşandığını belirterek, "Şimdi iyi haber gelince 'enflasyon' denilerek faizler artırılıyor ve büyüme engelleniyor" dedi.

Büyümenin enflasyon anlamına gelmediğini savunan Trump, "Biz çok düşük enflasyonla çok yüksek büyüme yaşadık. Doğru büyüme, enflasyonla mücadele eder" ifadelerini kullandı.

Yatırım, göç ve güvenlik vurgusu

ABD'de rekor düzeyde yatırımlar yapıldığını söyleyen Trump, 18 trilyon dolarlık yatırımın ülkeye yöneldiğini, yüzlerce fabrikanın ABD'ye geri döndüğünü, bu gelişmede gümrük tarifelerinin etkili olduğunu kaydetti. Göç politikalarına da değinen Trump, 2024'te 2 milyonun altında konut inşa edilirken 8 milyondan fazla göçmenin kabul edildiğini hatırlatarak, "Bu dönem sona erdi. 2025'te, 50 yıl sonra ilk kez göç tersine döndü" dedi.

Trump ayrıca, binlerce suçlunun ülkeden çıkarıldığını ve Washington DC'nin artık ABD'nin en güvenli şehirlerinden biri haline geldiğini söyledi.