AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Vefatının 5. Yılında Anma

Bayburt- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek 41 yaşında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 5. yılında anılıyor.

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "Dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon- Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu mevkideki karla mücadele çalışmalarını görüntülemek için 10 Mayıs 2019'da bölgeye gitti.

Ekiple sabah saatlerinde bölgeye ulaşan Nişancı, burada bir süre iş makinesinin kar temizleme çalışmalarını görüntüledi. Nişancı, karla mücadelenin yürütüldüğü coğrafyanın zorluğunu daha geniş açıdan görüntülemek için yamaçtan yukarıya doğru yürüdü.

Bölgeyi buradan kamerayla bir süre daha geniş açıdan görüntüleyen Nişancı, ayağının kayması sonucu düştü. Eğimli alanda kar nedeniyle tutunamayan Abdulkadir Nişancı, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma yuvarlandığını gören iş makinesi operatörünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler gün boyu bölgede hem karadan hem de havadan yaptıkları aramalara rağmen Nişancı'ya ulaşamadı.

Profesyonel ekipler zorlu coğrafi koşullara rağmen arama çalışmalarını sürdürdü

Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının ikinci gününe, yaklaşık 200 kişilik sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi de destek oldu.

Timde görevli dalgıçlar, Nişancı'nın düştüğü uçurumun altındaki bölgeden geçen dere yatağında arama yaptı. Nişancı'nın tripod bağlı kamerası, kaydığı noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda bulundu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 12 kişilik Su Altı Arama ve Dağcılık Timi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi de aramalara katıldı. Zorlu coğrafi koşullar ve hava muhalefetine rağmen ekipler, gruplar halinde arama faaliyetini sürdürdü.

Ekipler, Nişancı'ya ait ayakkabıyı aramaların üçüncü gününde Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi yakınlarındaki dere kenarında buldu.

Aramalar devam ederken, DSİ ve Karayolları ekipleri ise Nişancı'nın uçuruma düştüğü alandan yaklaşık 1 kilometre yukarıdan dereye akan kaynağın akış hızını azaltmak amacıyla çalışma yaptı.

Nişancı'nın düşmüş olabileceği değerlendirilen alanlara dalgıçların girebilmesi için şelaleden dereye dökülen suyun hızı ve miktarının azaltılması için bent kurularak yapay gölet oluşturuldu.

Gölette tutulan su, motorlar yardımıyla yola paralel serilen borulara aktarılarak 2 kilometre uzaklıktaki kanyona bırakıldı. Bu çalışmaların ardından JÖAK Su Altı Arama ve Dağcılık Timi'nin bölgede yaptığı aramalardan da sonuç alınamadı.

Aramalar sırasında acı olay yaşandı

Aramaların birinci haftasında, Çaykara ilçesinin Çamlıkaya bölgesinde dere içinde arama faaliyetini sürdüren timde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, akıntıya kapılarak şehit oldu.

Şehit Kapaklıkaya'nın naaşı memleketi Çorum'da, Gidergelmez'in cenazesi ise memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Dere yatağında dron kullanılarak yapılan aramalar sırasında, Nişancı'nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu bölgede 23 Mayıs 2019'da görüntü tespit edildi.

AFAD ekipleri ve dalgıçlar, görüntünün alındığı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, karların hızla erimesi nedeniyle coşkun akan dereden güçlükle çıkarttıkları cenazenin, ramazanın 5'inci gününde haber yapmak için evinden ayrılan ve bir daha geri dönemeyen Nişancı'ya ait olduğu belirlendi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Abdulkadir Nişancı'nın cenazesi, 24 Mayıs Cuma günü Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyündeki törenin ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Serra Beyza ve Zeynep Nilay adında iki kız çocuğu babası olan Abdulkadir Nişancı'nın anısına 15 Temmuz 2019'da Bayburt Valiliği, AA ve Bayburt Üniversitesi işbirliğinde "Anadolu Ajansı Gözüyle 15 Temmuz" fotoğraf sergisi organize edildi. Sergide, Nişancı'nın çektiği fotoğraflar da yer aldı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince 2019 yılında düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Nişancı adına "Abdulkadir Nişancı Özel Ödülü" verildi.

Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneğince 2020 yılında Nişancı'ya verilen onur ödülü ailesine teslim edildi.