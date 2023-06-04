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9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Burdur merkezli düzenlenen operasyonda internet üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Burdur merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Burdur, Mersin, Ankara, Afyonkarahisar, Samsun, İstanbul, Van, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 1 daire ve 3 otomobiline el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla 1'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Burdur Güncel Haberler

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