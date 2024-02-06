Üye Girişi
Haberler

Muhabirlerden Anonslar: Hatay, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Haberin başlığında Türkiye'nin farklı illerindeki muhabirlerin anonsları yer alıyor. Haberde Hatay, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'daki muhabirlerin isimleri ve anonsları belirtilmiştir.

Muhabir Can Çelik anonsu (HATAY)

-Muhabir Akif Özdemir anonsu (ADANA)

-Muhabir Taha Ayhan anonsu (MALATYA)

-Muhabir Ali Leylak anonsu (ŞANLIURFA)

-Muhabir Olcay Düzgün anonsu (KAHRAMANMARAŞ)

-Muhabir Burak Emek anonsu (DİYARBAKIR)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akif Özdemir Ali Leylak Can Çelik Yerel Haberler Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title