Muhabirlerden Anonslar: Hatay, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır
Haberin başlığında Türkiye'nin farklı illerindeki muhabirlerin anonsları yer alıyor. Haberde Hatay, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'daki muhabirlerin isimleri ve anonsları belirtilmiştir.
Muhabir Can Çelik anonsu (HATAY)
-Muhabir Akif Özdemir anonsu (ADANA)
-Muhabir Taha Ayhan anonsu (MALATYA)
-Muhabir Ali Leylak anonsu (ŞANLIURFA)
-Muhabir Olcay Düzgün anonsu (KAHRAMANMARAŞ)
-Muhabir Burak Emek anonsu (DİYARBAKIR)