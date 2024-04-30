Sosyal medyada paylaşılan ilginç videoları bir yenisi daha eklendi. Alışverişe çıkan bir kadın, kendisine eşlik eden kocasının boynuna tasma taktı. O esnada mağazadaki başka bir müşteri tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede viral oldu. Kocasına tasma takıp gezdiren kadın kim? Sosyal medyada viral oldu!

"ALLAH'IM DAHA NELER GÖRECEĞİZ DERKEN..."

Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahsi geçen görüntüde bir kadının alışveriş yaptığı görülüyor. Buraya kadar her şey noırmal... Ancak kadının yanında duran ve kocası olduğu tahmin edilen kişinin tasmalı olması dikkat çekti. Üstelik tasmanın ucu da kadının elindeydi.

Başka bir müşteri tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntü sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Videonun altına "Adam neden kabul etmiş böyle bir şeyi?", "Isırmasın diye maske de takmış", "Finansal kölesi mi?", "Allah'ım daha neler göreceğiz derken daha beterini görüyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.