ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!
30 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AKYURT
Arıza Tarihi: 30.04.2024 12:40:00
Tamir Tarihi: 30.04.2024 17:00:00
Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI HAVALİMANI ŞANTİYESİ TAV SERA FİRMA KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 30.04.2024 15:30:00
Tamir Tarihi: 30.04.2024 18:00:00
Detay: MAMAK Ege mahallesi 763 caddede Q150 duktil boruda oluşan arıza nedeniyle saat 18:00 a kadar kesinti yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Ege mahallesi
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 30.04.2024 16:00:00
Tamir Tarihi: 30.04.2024 18:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atika Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan mahallesi bir kısmı
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 30.04.2024 16:20:00
Tamir Tarihi: 30.04.2024 19:30:00
Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1900 sokak on :41 önü,90 lık PVC şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi,öysekent sitesi
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 30.04.2024 16:20:00
Tamir Tarihi: 30.04.2024 20:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 1 Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 1 Anadolu 2 Sokak Ve Bir Kısmı
MAMAK
Arıza Tarihi: 30.04.2024 17:00:00
Tamir Tarihi: 30.04.2024 19:30:00
Detay: MAMAK Derbent mahallesi Kayaş caddesi içerisinde Q100 duktil boruda oluşan arıza nedeniyle saat 19:30 a kadar kesinti yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Derbent mahallesi alt kotlar