ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

30 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 30.04.2024 12:40:00

Tamir Tarihi: 30.04.2024 17:00:00

Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI HAVALİMANI ŞANTİYESİ TAV SERA FİRMA KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 30.04.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 30.04.2024 18:00:00

Detay: MAMAK Ege mahallesi 763 caddede Q150 duktil boruda oluşan arıza nedeniyle saat 18:00 a kadar kesinti yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Ege mahallesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 30.04.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 30.04.2024 18:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atika Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 30.04.2024 16:20:00

Tamir Tarihi: 30.04.2024 19:30:00

Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1900 sokak on :41 önü,90 lık PVC şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi,öysekent sitesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 30.04.2024 16:20:00

Tamir Tarihi: 30.04.2024 20:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 1 Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 1 Anadolu 2 Sokak Ve Bir Kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 30.04.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 30.04.2024 19:30:00

Detay: MAMAK Derbent mahallesi Kayaş caddesi içerisinde Q100 duktil boruda oluşan arıza nedeniyle saat 19:30 a kadar kesinti yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Derbent mahallesi alt kotlar