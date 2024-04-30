İsrail polisi Türk vatandaşını mı öldürdü, olay ne?

Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir polis memuruna bıçakla saldıran Türk vatandaşı Hasan Saklanan güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. İsrail polisi Türk vatandaşını mı öldürdü, olay ne? İşte ayrıntılar...

İSRAİL POLİSİ TÜRK VATANDAŞINI MI ÖLDÜRDÜ?

Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. 72 saat önce İsrail'e gelen bir Türk vatandaşının görevli polis memuruna bıçakla saldırıp yaraladığı ve güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail güvenlik birimlerine dayandırılan habere göre 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Saklanan, ülkeye 72 saat önce turist olarak geldi. Yerel saatle 12.30 sularında gerçekleşen saldırıda 30 yaşlarında bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polise yönelik saldırının ardından Saklanangüvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından bölge kordon altına alınırken, alan giriş çıkışlara kapatıldı.