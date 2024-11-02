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41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Başladı

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Başladı
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TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, açılış töreniyle kapılarını açtı. Bu yılki teması 'Çocukluk Şenliktir!' olan fuar, kitapseverlerin yoğun ilgisini bekliyor.

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, düzenlenen açılış töreniyle başladı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin Karadeniz Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, fuarın ilk olarak 28 yayıneviyle başladığını, o günden bu yana çok önemli bir yol katettiğini söyledi.

Fuarın bugüne kadar gelmesinde kurumlara ve okurlara teşekkür eden Gül, fuarın onur ülkesi Azerbaycan'ı ve onur yazarı Yalvaç Ural'ı tebrik etti.

Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı işlerde en önemlilerinden birisinin Rami Kütüphanesi olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemiz farklılıkları zenginlik gören bir ülke. Bunun aslında en önemli nişanesi bu kitap fuarı. Birbirinden farklı yayınevleri, yazarlar, okurlar, iki hafta içerisinde aynı atmosferi soluyacaklar. Bizim aslında medeniyetimiz, ilk emri 'oku' olan bir medeniyet. Ama okurken doğruyu seçmek lazım." dedi.

Konuşmasında ebeveynlere de seslenen Gül, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızdan daha önemli meşgalemiz, sermayemiz, işimiz yok. Bu durumu güçlendirmek için 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' adlı kitap projemiz ve üç ayağı var. Birincisi bütün okullarımızda kütüphane oluşturmak, ikincisi okurlarımıza kitap temin etmek. Şu anda 6,5 milyon kitabımız var. İki sene içerisinde bu kitap sayısını yüzde yüz arttırmak istiyoruz. Geçen yıl 3 milyon kitap temin ettik. İnşallah bu sene de 3,5 milyon kitabı temin ederek, kitap sayımızı 2 katına çıkarmış olacağız."

"Azerbaycan ve Türkiye ortak zengin bir medeniyeti ve değerleri paylaşmaktadır"

Fuarın onur ülkesi olarak seçilen Azerbaycan adına açılışta konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Ferit Caferov da onur ülke olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Azerbaycan halkının ulu önderi Haydar Aliyev'in 'bir millet, iki devlet' diye nitelendirdiği Azerbaycan ve Türkiye, etnik ve dini köklere sahip olmakla beraber, ortak zengin bir medeniyeti ve değerleri paylaşmaktadır. Tarihten gelen bu yakınlığımızın sağlamlaştırılmasında en esas nokta şüphesiz edebiyat ve yazarlarımızın yazdığı eserlerdir." diye konuştu.

"Fuarın ülkemize çok büyük kültürel katkı sunmasını diliyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da fuarın yaklaşık 30 yıldır bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Kitapseverlerin burayı iple çektiğini biliyorum. Ben de onlardan birisiyim. Saatlerce stantlar arasında dolaşmak, yayıncılarla, yazarlarla bir arada olmak muazzam bir duygu. Burada geçirilen vakit insana çok şey kazandırıyor. Bugün 41 kere maşallah diyeceğimiz bir yolculuğun uzun yıllar sürmesini, gerçekten şehrimize, ülkemize çok büyük kültürel katkı sunmasını diliyorum. Açıkçası fuarın bu yılki teması 'Çocukluk Şenliktir!' de muazzam." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, kitap fuarlarını bir şölen olarak gördüğünü söyleyerek, "Burada her türlü düşünceden, fikirden insanımız yan yana. Burası aynı zamanda bir 'demokrasi şöleni'. Kitap fuarları aynı zamanda ifade özgürlüğü ve kültürel çeşitlilik. Çeşitliliğimiz içerisinde bizi birleştiren şeyler, kültür ve sanat ama en başında bunun bence kitap geliyor." dedi.

Kocatürk, fuarların birçok konuda okurları aydınlattığının da altını çizerek, yayıncılık sektörüne dair bilgiler verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da konuşmasında kütüphanelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise fuarda her kesimden her yaşa hizmet verdiklerini, bu anlamda hazırlık aşamasında oldukça her unsura hassasiyet gösterdiklerini anlattı.

Açılışta ayrıca TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan ve fuarın onur yazarı Yalvaç Ural konuşma yaptı.

Bu yıl ana teması "Çocukluk Şenliktir!" olan fuar, 10 Kasım'a kadar kitapseverler, yazarlar, yayıncılar, edebiyat ve kültür-sanat dünyasından pek çok kişi için buluşma noktası olacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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